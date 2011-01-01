当你想缩短淋浴时间，这款蓝牙淋浴头会让你眼前一亮！

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ZD至顶网个人商用频道 01月05日 拉斯维加斯消息： 当你想缩短淋浴时间，一系列蓝牙连接淋浴头会让你眼前一亮。
Hydrao First已在美国开始接受预定（之前已在法国上市），价格为99美元。另有两种型号-99美元的Hydrao Drop，可直接接在现有的花洒上，高端的Hydrao Loop售价160美元，这两款产品将在2017年年底上市。这几种淋浴头于周二夜间在拉斯维加斯亮相，内置有LED灯，根据使用的水量高低，可以变换绿色，蓝色，紫色和红色灯光。这家法国公司开发的“智能和蓝色”（Smart and Blue）淋浴头希望用灯光提示减少你淋浴的时间，以节约水资源和能源。
Hydrao First已在美国接受预定（之前它已在法国上市销售），售价99美元。另有两种型号-99美元的Hydrao Drop，可直接接在现有的花洒上，高端的Hydrao Loop售价160美元，这两款产品将在2017年年底上市。
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