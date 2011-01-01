更多的机器人将出现在CES2017上

人工智能的进步意味着2017年CES将出现更多机器人...

ZD至顶网个人商用频道 01月03日 国际报道：CES展会上，没有什么比发现机器人展厅更好的了!

这些机器人真的很酷、很有趣。电影《星球大战外传：侠盗一号》上映让公众对机器人的兴趣大增。尽管在展厅里面不太可能发现K-2SO这样的星战机器人，但还是有许多新品令人兴奋。

在以前的展览中，机器人主要被用作营销噱头或示范道具。IHS分析师Dinesh Kithany说，这一切都将改变。

Kithany说：“我们将看到更多实用性的产品。”企业将推出适合消费者的机器人，尽管这种机器人本身还停留在概念阶段。

适用于消费者的机器人通常分为三种。一种是服务机器人，比如Roomba清洁机器人。还有就是社交型机器人，比如Pepper和Sanbot，这类机器人可以玩游戏，嘱咐你完成刷牙等日常生活步骤。而完全的机器人可以执行护理任务。

机器人技术可能仍处于一个新生阶段，但它将起飞。IHS报告指出，2015年到2020年，家用机器人的出货量将从500万台增长到1300万台。

更好的AI意味着更好的机器人

任何好的机器人背后都有良好的人工智能。过去一年，我们看到了一些令人印象深刻的飞跃，包括谷歌的阿尔法狗(Go)算法，和马克·扎克伯格的智能家居AI管家“贾维斯”(Jarvis)。这些让整个机器人更加吸引人。

智能助手已经走过了漫长的道路，在亚马逊Echo和谷歌Home的助推下，我们的机器人助理变得不仅仅能发声那么简单。它们是我们未来消费型机器人的先锋。

CES展会上，一些机器人专家正在讨论人工智能如何让机器人在日常生活中更有用。

Ubtech机器人的总经理John Rhee说：“我们正在展示一些先进的AI技术，以证明AI可以变成现实，能用于消费者的日常通信和娱乐。”

同样，奥地利Robart公司将在CES展示其家用机器人的自主导航软件。

该系统专为服务机器人设计，该公司首席执行官Michael Schahpar说：“软件将允许机器人认识它们周围环境，并与用户直观沟通。它们将更好学习，适应不断变化的环境。”

中国台湾工业技术研究院也前来参展，他们将展示计算机视觉与一些机器人。这些机器人可以区分棋子在棋盘上的位置，分辨各种咖啡杯，物品之间的距离。

进入全新领域

汉森机器人(Hanson Robotics)是一家制造人形机器人的公司，这类机器人具有反应灵敏的皮肤，名为“frubber”。该公司发言人说，客户希望获得具有逼真面部表情的机器人。

今年早些时候，汉森展示了其索菲亚的机器人 ，它具有相当丰富的人类表情。在CES上，汉森将展示一个“爱因斯坦教授”机器人。

其他人对这种人形机器人的前景也很乐观。

Ubtech的Rhee说：“2017年，类人机器人将成为我们家庭的一员。”Ubtech负责开发了Alpha 2家庭机器人。

智能家居用的成熟智能机器人诞生?

如果你想要一个类似星战电影当中那样可以编程的KX系列机器人，今年可能还不太可能见到。

不过，你仍然能够见到大量的消费机器人出现，这些产品主要功能集中在娱乐和教育上，尤其是教小孩编程。举个例子：Ubtech的Jimu机器人就可以进行编程。

我们还会见到一系列公司展示AI软硬件。这些东西将让我们一窥未来机器人的样子。