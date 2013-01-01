极速5G能否引爆CES 2017？拭目以待

今年一月初，国际消费电子展(CES)将在拉斯维加斯举行，届时这座城市将更加引人注目。毕竟，在去年的展会上，三星便为我们带来了其超级冰箱...

ZD至顶网个人商用频道 01月03日 国际报道：今年一月初，国际消费电子展(CES)将在拉斯维加斯举行，届时这座城市将更加引人注目。毕竟，在去年的展会上，三星便为我们带来了其超级冰箱。

因此，没有哪里比这个展会更适合谈论5G技术了。5G技术不仅是当下最受追捧的技术，同时也是一个真正的“下一件大事”。

那么5G到底是什么呢?简单来说，5G可谓下一代(或者说“第五代”)无线技术。还记得你在电视广告和手机中看到的“LTE”这一术语吗?它就是4G。

所以，5G的速度将会无与伦比的快，而且反应敏捷、可靠且无处不在。举例来说，下载整个《辛普森一家》剧集合集的时间，与我们看其中一集的时间差不多。5G将有望成为其他几大行业热门趋势的核心基础，从无人驾驶汽车到物联网，皆有可能。因此，你很可能会听到来自科技行业的人士在纷纷谈论5G的好处。

爱立信北美科技部负责人格伦·拉达伊(Glenn Laxdal)表示：“5G将成为一项至关重要的技术，它将成为本届CES展会上所探讨的众多技术的基础。”

那么问题来了：5G技术可能在近几年内并不能真正实现。可业界为什么对此如此兴奋呢?

去年年底，Verizon Wireless无线公司表示，它将是第一个进行5G实地试验部署和商业部署的公司。美国电话电报公司(AT&T)紧随其后。而且在2016年12月早些时候，AT&T表示，该公司正在德克萨斯州奥斯汀为一位商业用户进行5G试验。

展现对5G的热爱

Verizon在2017年初或将保持低调，这是该公司的传统作风——除了在2011年举办的那场标志着其4G LTE网络首次亮相的引人注目的发布会，Verizon过去都跳过了每年绚丽迷人的CES大会。不过，一旦其5G网络技术足够成熟，可以进行探讨，那么历史可能会再次重演，Verizon或将再次大张旗鼓地举办一场发布会。

不过，这并不意味着其他无线运营商也会保持沉默。AT&T将随着CES在拉斯维加斯的开幕开启其年度开发者大会，并畅谈5G技术。

AT&T无线网络架构和设计高级副总裁汤姆·基斯利(Tom Keathley)虽然不会对该公司在CES展会的具体计划发表评论，但他表示，5G将在本次展会中发挥重要的作用。

当然，在展会上我们也会听到更多关于5G技术的基础——LTE发展进程的消息。

5G也将成为高通CEO史蒂夫·莫伦科夫(Steve Mollenkopf)的CES展会主题演讲的核心。他将阐述5G的社会和经济效益，同时也将和与会的其他行业领导人一同展示5G将如何影响移动之外的各个领域。他的目标是：开始将5G推向主流。

总的来说，我们将从莫伦科夫的演讲中听到这一主题：“5G将成为未来十年乃至更久远的未来的统一连接架构。”

与此同时，爱立信将在下一代无线技术上投入更多，其CES展台将铺天盖地全都是5G网络基础设施。届时我们将看到30多种演示，包括如何在5G网络上更加快速地实现媒体传播，如何让城市变得更加智能，如何将5G技术用于关键设备的远程控制等。

在此前的展会上，爱立信为我们展示了一个虚拟现实平台，允许用户远程控制一个1550英里以外的巨型挖掘机。当时是在4G网络上运行，它有点缓慢，而且在响应上有明显的滞后——5G将有望解决这些问题。

教育还是宣传?

这些演示代表了5G的终极愿景，不过它们也非常遥远。目前，业界还未就5G的标准达成一致，而乐观估计，这一标准的形成时间最早在2018年。

大部分关于5G的讨论一直关乎于所谓的固定移动宽带理念，也就是说，它或将取代连入我们家中的物理网线 。

这意味着，未来将不会再有宽带安装工人来你家墙壁上打孔，把网线电缆接入你的客厅了。

基斯利表示：“未来将有更多关于5G试验的信息，我们将见证着它的发展。”

Verizon表示，公司将于明年年初在特定城市进行类似的5G试验。

虽然固定移动宽带理论听起来很不错，但谈及5G所能带来的功能，这只是冰山一角。那些真正酷炫的东西，我们将在CES大会上得知，而它们在未来几年内还不会到来。