英特尔为支持机器人产业技术创新做了什么？

作为现已转型为高科技公司的英特尔来说，其愿意帮助机器人产业取得进一步的发展。而实现这个愿景的第一步，英特尔将眼光放在了机器人产业的技术创新能力上。为进一步提升机器人产业的技术创新能力，对创新团队的帮助、对机器人开发人才的培养显得尤为重要...

ZD至顶网个人商用频道 12月27日 北京消息（文/孙斌）：近年来，机器人早已成为炙手可热的智能互联设备之一，相关数据表明，至2025年，世界机器人市场将高达669亿美元，由此可见，机器人产业存在着巨大的市场需求潜力。

然而，机器人产业是一个产品多样、且智能化要求高的产业，其技术层面涉及到云到端的计算、人工智能技术、环境感知技术等等。在这些技术中，有些虽已经成熟落地，但还有一些仍等待进一步的完善，所以，机器人产业距离完整的产业化，还存在一些距离。

作为现已转型为高科技公司的英特尔来说，其愿意帮助机器人产业取得进一步的发展。而实现这个愿景的第一步，英特尔将眼光放在了机器人产业的技术创新能力上。为进一步提升机器人产业的技术创新能力，对创新团队的帮助、对机器人开发人才的培养显得尤为重要。

近期，英特尔机器人创新中心（上海）正式揭幕，这标志了英特尔首个机器人创新中心正式落成。据了解，在该中心落成后，英特尔将从技术创新、市场加速以及专业运营三方面为创新团队提供全方位的支持。

通过采访记者了解到，英特尔机器人创新中心主要功能有三个：

第一，交流和展示。简单的说就是为机器人产业中好的产品、项目、公司提供一个展示自己以及与产业中其他伙伴进行交流的平台

第二，技术交流中心。这一点是上一点的延伸，通过产品交流进一步形成技术上的交流，进而从交流中碰撞出技术创新的火花

第三，创新加速。创新中心本身也可提供加速器的功能，可为一些好的项目、团队进行投资等一系列的加速服务，进而促进其发展

英特尔中国战略合作与创新业务部总经理李德胜表示，“以技术创新为基础，以生态合作为支撑，英特尔机器人创新中心是中国机器人产业发展的有力推手，将更好的推动机器人创新生态的发展，在3年时间内打造10个明星企业，支持100个明星项目。”

就在与现场参加路演的创新团队进行交流的时候，记者发现，英特尔机器人创新中心可为开发者和产业伙伴提供多项技术平台。

例如，在工业机器人方面，现场展出的国内首个工业机器人远程开发平台，就是由英特尔和合作伙伴Nexcom（新汉科技）共同提供的。该平台，使开发者无论在哪里，无需投入昂贵的工业机器人平台，都可以方便的接入平台，获得远程学习、仿真、开发工作的支持。

而在服务机器人方面，英特尔服务机器人参考设计平台和基于ROS的机器人移动参考平台均已开源，使服务机器人相关产品的开发周期进一步缩短。据了解，英特尔服务机器人参考设计平台已被11家大学和科研机构用于科研或教学，并被10家机器人企业采用作为产品原型，快速推向市场。

其实，英特尔对于机器人产业给予的支持还不仅如此。由英特尔，硬蛋，上海微能以及创新生态伙伴携手打造的机器人创新挑战赛也在揭幕仪式当天正式启动。

据了解，从2016年12月到2017年6月，挑战赛将在海内外征集机器人领域具有创新力的项目和创新创业团队，涵盖工业机器人、服务机器人、教育机器人三大类别。随后，将有30个项目从上千项目中脱颖而出，并参加2017年年中终极挑战赛，并获得机器人创新中心从技术平台到专家指导等不同层面的支持。