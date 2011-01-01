黑莓将在加拿大开设自动驾驶汽车研究中心

黑莓并未随着PDA的消失一同不见。实际上，凭借其QNX安全操作系统，它在汽车产业也是一个主要供应商，而且目前黑莓正在开设一个致力于自动驾驶汽车软件开发的纯粹研究中心。

ZD至顶网个人商用频道 12月26日 北京消息 黑莓并未随着PDA的消失一同不见。实际上，凭借其QNX安全操作系统，它在汽车产业也是一个主要供应商，而且目前黑莓正在开设一个致力于自动驾驶汽车软件开发的纯粹研究中心。

黑莓近期表示，公司将在加拿大渥太华开设其自动驾驶汽车创新中心(简称AVIC)，该中心设立的唯一目的便是为自动驾驶汽车开发可量产的软件，无论是独立开发还是与公共和私营部门的合作伙伴合作。

黑莓公司CEO程守宗(John Chen)在一份声明中表示：“自动驾驶汽车需要的软件必须是经验丰富且高度安全的。我们在移动安全领域的创新记录以及我们在汽车软件领域所展现的领导能力，使得我们非常适合在嵌入式智能汽车的未来占据市场主导地位。”

目前黑莓的系统已存在于世界各地成千上万的汽车之中，其产品覆盖众多车载系统，包括信息娱乐、车载资讯系统、数字集群通信认证工具。它正在慢慢地渗入更多羽翼未丰的系统，其中也包括驾驶辅助和无线软件更新。

在此声明发布前约六周左右，据路透社报道，黑莓将很快成为福特汽车的一级供应商。据悉，黑莓还将直接向汽车制造商出售其产品，这对两家公司而言或许都是一个有意义的开端。如果将AVIC这一新闻与过去的传闻作对比，我们可以合理地推测，黑莓为自动驾驶汽车所推产品现已拥有一个客户。

黑莓在2010年收购了QNX。