ZDNet智能硬件频道特斯拉CEO暗示 2017年或推出Autopilot自动驾驶功能更新

特斯拉CEO暗示 2017年或推出Autopilot自动驾驶功能更新

  • 扫一扫
    分享文章到微信

  • 扫一扫
    关注官方公众号
    至顶头条

伊隆·马斯克(Elon Musk)为那些耐心等待全新特斯拉自动驾驶功能的用户带来了圣诞节礼物。特斯拉CEO上周四晚上在推特上发文表示：“看样子我们或将在下周末为HW2硬件推出大部分Autopilot自动驾驶功能。”

陶婧婕 来源：ZDNet智能硬件频道 【编译】 2016年12月26日

关键字：特斯拉 自动驾驶

ZD至顶网个人商用频道 12月26日 北京消息 伊隆·马斯克(Elon Musk)为那些耐心等待全新特斯拉自动驾驶功能的用户带来了圣诞节礼物。

 特斯拉CEO暗示 2017年或推出Autopilot自动驾驶功能更新

特斯拉CEO上周四晚上在推特上发文表示：“看样子我们或将在下周末为HW2硬件推出大部分Autopilot自动驾驶功能。”

马斯克所提及的HW2是特斯拉今年10月份打造的新款汽车中搭载的一套硬件，具备全自动驾驶功能，将作为其增强版Autopilot驾驶辅助功能的一部分推出。不过，在12月底的具体日期尚未公布前，这些系统都还没有正式启用，而目前看来，这一天或将在圣诞节和新年之间的这一周到来。

预计新功能的推出将是渐进式的，首先应该会推出安全系统，例如自适应巡航控制系统和自动紧急制动。这将使得特斯拉新款车型Model X和Model S与目前的车型保持一致。

特斯拉并未就此予以置评。

文章评论
  登录 (没有帐户？快速注册)
使用第三方帐号登录:
邮件订阅

如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅ZDNet技术邮件将是您的最佳途径之一。

重磅专题

    业界热点:

    行业云|用友U8|GSLB|VDI|华为Tecal RH5885 V2|HP AppSystem for Hadoop|Red Hat Enterprise MRG Grid|应用安全|Teradata Aster|虚拟专用网络|Windows Live|H3C BYOD|思科云计算网络|万网云邮箱|芯片组虚拟化|微软云计算|ClearPass|SAP大数据|VMware Veloxum|Citrix XenServer | 桌面云 科技行者 科技行者第八期 | 多引擎在线扫描 Taptu | 制造千人会 中国制造千人会 mic1000
    北京第二十六维信息技术有限公司（ZD至顶网）版权所有. 京ICP备15039648号-2 京ICP证161336号京公网安备 11010802021500号
    举报电话：010-62428333-5060　举报邮箱：jubao@zhiding.cn