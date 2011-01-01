 特斯拉CEO暗示 2017年或推出Autopilot自动驾驶功能更新

伊隆·马斯克(Elon Musk)为那些耐心等待全新特斯拉自动驾驶功能的用户带来了圣诞节礼物。特斯拉CEO上周四晚上在推特上发文表示：“看样子我们或将在下周末为HW2硬件推出大部分Autopilot自动驾驶功能。”

ZD至顶网个人商用频道 12月26日 北京消息 伊隆·马斯克(Elon Musk)为那些耐心等待全新特斯拉自动驾驶功能的用户带来了圣诞节礼物。

特斯拉CEO上周四晚上在推特上发文表示：“看样子我们或将在下周末为HW2硬件推出大部分Autopilot自动驾驶功能。”

马斯克所提及的HW2是特斯拉今年10月份打造的新款汽车中搭载的一套硬件，具备全自动驾驶功能，将作为其增强版Autopilot驾驶辅助功能的一部分推出。不过，在12月底的具体日期尚未公布前，这些系统都还没有正式启用，而目前看来，这一天或将在圣诞节和新年之间的这一周到来。

预计新功能的推出将是渐进式的，首先应该会推出安全系统，例如自适应巡航控制系统和自动紧急制动。这将使得特斯拉新款车型Model X和Model S与目前的车型保持一致。

特斯拉并未就此予以置评。