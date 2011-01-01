 主打混合动力技术 丰田推卡罗拉双擎新车型

昨日，一汽丰田在京举办了卡罗拉双擎“有点儿意思”技术体验营，卡罗拉双擎是一汽丰田最新推出的混合动力车型，混合动力一直是一汽丰田所倡导的技术，那么它究竟有何优势呢?

ZD至顶网个人商用频道 12月21日 北京消息 昨日，一汽丰田在京举办了卡罗拉双擎“有点儿意思”技术体验营，卡罗拉双擎是一汽丰田最新推出的混合动力车型，混合动力一直是一汽丰田所倡导的技术，那么它究竟有何优势呢?

从技术层面上来说，混合动力技术将内燃机与电动机通过混合动力系统进行有效连接，解决了油与电的完美并存，实现了1+1>2的动力效果。起步及低速行驶状态下由电动机提供动力，高速及加速状态下则是发动机为主，电动机为辅的动力搭配，到了减速状态下，车辆还能转化因减速产生的多余能量并回收到蓄电池中，动力强劲的同时也兼顾了节能环保。

一汽丰田汽车销售有限公司企划部副部长吉村郁夫表示，丰田2015年销售的1000万辆汽车当中，混合动力车型占比超过10%。引用一句中国很流行广告语，丰田卖出的混动车，加起来可以环绕地球一整圈，所以当你每当去超市里买奶茶的时候，不要忘了我们的丰田混动车。

据了解，目前丰田油电混合动力汽车在全球已获得超越900万车主的信任。

卡罗拉双擎作为一汽丰田大力推广的新车型，骑在外观、技术、安全等层面也有了新的提升。

外观上，卡罗拉双擎采用专用水蓝色导入和双擎专属标识，凸显卡罗拉双擎高一级别感。度身定制的运动型车身，将未来基因注入于每一处设计。卡罗拉双擎全级别均具备LED车灯，“闪电眼”前大灯及风刃削切式铝合金轮毂，更具主流气场。前格栅等处镀铬饰条的采用，让车辆造型更加线条化，加上熏黑尾灯造型，增添了尾部线条的美感，动感气势十足。

作为“高一级别”的混合动力车型，卡罗拉双擎配备多项实用及人性化配置，前排座椅加热、座椅电动调节、腰部支撑调节、定速巡航、感应雨刷、AHB自动远近光调节、nanoe纳米水离子空调系统等，以更加豪华实用的科技配备全面提升驾乘者的使用感受。

安全方面，卡罗拉双擎的混合动力蓄电池是高功率的镍氢蓄电池，其使用寿命与整车相同，具有功率密度高且轻量化的特点，无需外部充电，不用定期更换和特殊的维护，丰田独有的GOA车身、6个SRS空气囊以及全系标配转向辅助车身稳定性控制系统+上坡辅助(S-VSC+HAC)，实现多面保护，给驾乘者带来更多安心。

卡罗拉双擎的混合动力蓄电池是高功率的镍氢蓄电池，其使用寿命与整车相同，具有功率密度高且轻量化的特点，无需外部充电，不用定期更换和特殊的维护，并设有安全保护装置，在受到外力撞击时能自动切断供电，确保安全。

截止2016年11月底，卡罗拉双擎销量已接近4万台。另据了解，卡罗拉双擎制定了一系列以双擎汇为核心的尊享服务，整车享受3年10万公里的无忧保修，混合动力蓄电池更是独享8年20万公里的超长保修。同时一汽丰田还针对不同的客户需求，制定了专属购车豪礼。并提供相应的优惠置换补贴、金融保险等专享政策。